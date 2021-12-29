Німеччина передасть ЗСУ військово-польовий госпіталь

Збройні сили України у 2022 році отримають від уряду Німеччини військово-польовий шпиталь.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– З 2014 року Німеччина перевела понад 13 млн євро на предмети медичного призначення та обладнання. Завдяки нашим партнерам у січні 2022 року Україна отримає мобільний польовий госпіталь Role-2! Ми цінуємо це, – повідомив Резніков.

Очільник оборонного відомства також додав, що за період з 2014 по 2021 рік лікування у клініках Німеччини пройшли понад 160 українських військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Bild повідомило, що екс-канцлер ФРН Ангела Меркель особисто блокувала постачання в Україну лінією НАТО американських снайперських гвинтівок і комплексів протидії дронам із Литви.

Офіційний Київ сплатив зброю ще на початку 2021 року через Агентство НАТО з підтримки постачань (NSPA) і очікував на передачу покупки до військ.

Однак у травні представники Німеччини та Нідерландів у раді NSPA виступили проти та заблокували продаж.