Поштовий оператор Нова пошта збільшує тарифи на доставку посилок та вантажів Україною. У прес-службі компанії зазначили, що відповідні зміни стартують з 1 січня 2022 року.

Зокрема, за доставку вантажів містом та у передмісті тариф залежатиме від ваги посилки: маленька — до 2 кг, середня — до 10 кг і велика — до 30 кг.

Водночас, вартість посилок популярних габаритів зроблять доступнішою: ціна за посилку вагою до 2 кг знизиться з 45 до 40 грн, а вагою до 30 кг — зі 100 до 80 грн. У ціну входитиме комісія за оголошену вартість до 1 тис. грн.

З 1 січня 2022 року в компанії зміниться тарифікація за доставку та забір посилок кур’єром з адреси. Відтепер при замовленні послуг кур’єра не потрібно прив’язуватись до ваги. За будь-яку посилку до 30 кг буде фіксована вартість +30 грн, а для відправлень понад 30 кг буде +90 грн за кожні 100 кг. Зазначається, що тарифікація буде йти як за вантаж.

Тарифікуватиметься по-новому й доставка кожної посилки в експрес-накладній з кількома місцями. Кожна посилка оцінюватиметься за окремим тарифом: посилка з максимальною вагою — за базовим, решта — за зниженим.

Які ще зміни анонсували у Новій пошті з 1 січня 2022?

фіксована ціна за доставку документів — 40 грн (у вартість включено картонний конверт, – Ред .);

.); знижений тариф за доставку, якщо покупець вирішить повернути товар з інтернет-магазину після його огляду – за посилку до 30 кг тариф становитиме 15 грн;

акційний тариф на доставку до поштоматів за 35 грн продовжать до кінця березня;

з 1 квітня вартість доставки до поштоматів становитиме 45 грн по всій території України, незалежно від ваги відправлення.

Крім того, компанія спростить тарифні зони, щоб клієнтам було легко орієнтуватися у вартості доставки. З 2022 року ціна розраховуватиметься за трьома тарифними зонами: по місту та його передмістях, між містами України, в/з селища міського типу або село.

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Джерело: Нова пошта