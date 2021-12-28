У високогір’ї Карпат намело півтора метра снігу. Наразі працівники Служби автомобільних доріг очищають дороги від заметів.

– У зв’язку зі снігопадами ввечері та вночі 28 грудня для забезпечення проїзду на дорогах державного значення працювало 53 одиниці техніки та 71 робітник. Використано 268 т солі та 106 – піщано-сольової суміші, – йдеться у повідомленні Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області.

Щодо погоди на сьогодні, то синоптики прогнозують хмарність. Температура повітря до -6°C. Крім того, зберігається значна снiголавинна небезпека – третього рівня.

Водіїв закликають дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, що 28 грудня вдень у південних, центральних та східних областях прогнозуються сильні опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

Джерело: Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області

Фото: Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області