27 грудня близько десятої години вечора до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вул. Сигнівка.

Горіла квартира на першому поверсі двоповерхового будинку.

– На момент прибуття пожежників до місця виклику з вікон квартири вибивався вогонь. Вогнеборцям довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Під час розвідки квартири виявили тіла трьох загиблих людей: це власниця квартири – жінка 1953 року народження, її син – 1974 року народження, та ще один чоловік, особа якого встановлюється.

Через 20 хвилин пожежу вдалося локалізувати, а о 22:03 ліквідувати.

Вогонь знищив речі в квартирі на площі 20 кв.м.

Нагадаємо, що 26 грудня в Київській області виникла масштабна пожежа в будівлях складу та пилорами. Вогонь швидко поширився та охопив площу в 1 тис. кв. м.