28 грудня в Україні через ускладнення погодних умов деякі пасажирські та приміські поїзди курсують із затримкою.
Причиною є намерзання льоду на пантографах, контактній мережі та стрілках.
– Через це затримуються в дорозі поїзди, які відправляються з Києва та курсують у напрямку Півдня та Заходу України та зворотно, – повідомляють в Укрзалізниці.
На 47 хвилин затримується поїзд №12 Київ — Новоолексіївка;
Більш ніж на 2 години затримується поїзд №81 Харків — Новоолексіївка.
В Укрзалізниці просять пасажирів слідкувати за інформацією на офіційному сайті та інших каналах зв’язку.
Раніше повідомлялося, що 28 грудня вдень у південних, центральних та східних областях прогнозуються сильні опади у вигляді снігу та мокрого снігу.
Фото: УЗ