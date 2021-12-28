28 грудня в Україні через ускладнення погодних умов деякі пасажирські та приміські поїзди курсують із затримкою.

Причиною є намерзання льоду на пантографах, контактній мережі та стрілках.

– Через це затримуються в дорозі поїзди, які відправляються з Києва та курсують у напрямку Півдня та Заходу України та зворотно, – повідомляють в Укрзалізниці.

На 47 хвилин затримується поїзд №12 Київ — Новоолексіївка;

Більш ніж на 2 години затримується поїзд №81 Харків — Новоолексіївка.

В Укрзалізниці просять пасажирів слідкувати за інформацією на офіційному сайті та інших каналах зв’язку.

Раніше повідомлялося, що 28 грудня вдень у південних, центральних та східних областях прогнозуються сильні опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

Фото: УЗ