28 грудня вдень у південних, центральних та східних областях прогнозуються сильні опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

За прогнозами синоптиків, приріст снігового покриву становитиме до 20 см. Місцями – налипання мокрого снігу.

Сьогодні в Україні, крім західних та північних областей, прогнозують і пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети; на дорогах країни ожеледиця.

У ДСНС попереджають, що складні погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту та відключення світла у населених пунктах.