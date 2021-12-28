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Вітер до 20 м/с, мокрий сніг та хуртовини: Україну накрив потужний циклон

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Вітер до 20 м/с, мокрий сніг та хуртовини: Україну накрив потужний циклон

28 грудня вдень у південних, центральних та східних областях прогнозуються сильні опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

За прогнозами синоптиків, приріст снігового покриву становитиме до 20 см. Місцями – налипання мокрого снігу.

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Сьогодні в Україні, крім західних та північних областей, прогнозують і пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети; на дорогах країни ожеледиця.

У ДСНС попереджають, що складні погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту та відключення світла у населених пунктах.

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Джерело: ДСНС

Фото: Pexels

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