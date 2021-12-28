Напередодні синоптики та Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджали, що у західних, північних, центральних регіонах та подекуди на Півдні 28 грудня очікуються складні погодні умови.

Мокрий сніг місцями з дощем сьогодні спостерігаються на території Запорізької, Миколаївської, Київської, Житомирської, Черкаської, Закарпатської, Тернопільської, Чернівецької, Дніпропетровської, Вінницької, Донецької, Кіровоградської, Херсонської та Хмельницької областей.

В Укравтодорі повідомили, що проїзд дорогами державного значення забезпечено. Для очищення доріг від снігу залучили 1 372 одиниці спецтехніки та 1 583 працівників підприємства.

Також застерігають, що до кінця доби в Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Херсонській та Запорізькій областях очікується посилення швидкості вітру до 15-24 м/с.

Одеса

У місті через ожеледицю порушено рух електротранспорту.

У комунальному підприємстві Одесміськелектротранс повідомили, що через заледеніння контактної мережі трамвайний маршрут №20 тимчасово не функціонує. Проте люди можуть скористатися автобусом.

У Приморському районі міста досі спостерігаються значні затори на дорогах.

В Адміністрації морських портів України повідомили, що через сильні дощі у портах Бердянська, Херсона та Одеси обмежені вантажні операції з зерновими.

Вінниця

У Вінниці з 27 на 28 грудня пішов сніг. Сніжить й досі.

Комунальники очищають тротуари та автодороги, проте на головних дорогах міста спостерігаються затори, а містяни у соцмережах жаліються на транспортний колапс. Наприклад, у районі ринку Урожай з колій зійшов трамвай.

За словами керівника Вінницького обласного центру з гідрометеорології Юрія Власова, 28 грудня у Вінниці прогнозується сніг, хуртовина, ожеледиця. Температура вдень від -3°C до -5°C, пориви вітру 15-20 м/с. 29 грудня істотні опади не прогнозуються, температура вночі до -12°C, а вдень до -6°C.

Для очищення доріг Вінницької області залучено 247 одиниць техніки та 168 робітників, використано 2 117 тонн піщано-соляної суміші.

Кіровоградська область

За повідомленням Укравтодору, в області тимчасово обмежили рух автотранспорту через погіршення погодних умов.

З 12:00 години 28 грудня забороняється рух вантажних транспортних засобів на автомобільній дорозі М-30 Стрий – Ізварине (км 804+714 – км 835+731).

Запорізька область

У місті Запоріжжя, Василівському, Пологівському та Запорізькому районах бійці ДСНС витягнули на проїжджу частину дороги три легкових автівки, чотири вантажівки та автомобіль швидкої медичної допомоги. Надали допомогу 11 людям.

Миколаїв

За повідомленням комунального підприємства Миколаївелектротранс, у зв`язку з ускладненням погодних умов, тролейбуси та трамваї курсують із затримкою у графіку руху, а у деякі мікрорайони взагалі не ходять.

Із самого ранку у місті сталася низка аварійних ситуацій: падіння дерев на контактну мережу, обриви контактних дротів, а також відключення електропостачання на мережах Миколаївобленерго.

Наразі у місті працюють аварійні бригади.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав містян за можливості працювати дистанційно вдома. Він звернувся до керівників підприємств надати таку можливість своїм працівникам.

У Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області повідомили, що складні погодні умови спостерігаються з ночі 27 грудня. Через мінусову температуру на дорогах утворилась ожеледиця. Дерева та лінії електропередач вкриті льодом.

Наразі опади у вигляді дощу продовжуються. Рятувальники закликають людей по можливості залишатися вдома.

Чернівці

У центрі міста через снігопад спостерігаються затори. Крім того, не працює Калинівський ринок.

Затори на ділянках вулиці Руській, особливо на перехресті з вулицею Січових Стрільців. Також ускладнего рух вулицею Головна.

Херсон

За повідомленнями у соцмережах, у місті через зледеніння контактної мережі не вийшли на маршрут тролейбуси. Херсонці жаліються на слизькі тротуари і на те, що їх комунальники не чистять.

А синоптики 30 і 31 грудня прогнозують крижаний дощ.

Івано-Франківська область

У Службі автомобільних доріг в Івано-Франківській області повідомили, що проїзд дорогами забезпечено.

А у високогір’ї Карпат намело півтора метра снігу.

Високогір’я Карпат

На горі Піп Іван Чорногірський із самого ранку хмарно. Вітер західний, південно-західній 4-5 м/с. Температура повітря -10°C.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост