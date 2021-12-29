Екс-дружина Гарбарука відмовилася коментувати інцидент з його помічницею

Анастасія Матюшевська, екс-дружина колишнього заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука, відмовилася коментувати реакцію суспільства на відверті фото з його помічницею.

– Як сексолог і психотерапевт я не буду коментувати цей випадок, тому що я є екс-дружиною і матір’ю дочки Ігоря, – сказала вона.

Водночас вона заступилася за колишнього чоловіка, наголосивши, що він людина честі, гідності та найвищого ступеня професіоналізму.

– Я не готова коментувати це взагалі. Опирайтеся на те, що Ігор Миколайович – людина честі. Я нічого не знаю. Моє завдання – бути йому хорошою підтримкою у вигляді колишньої дружини і матір’ю його дитини, – наголосила Матюшевська.

Напередодні, 28 грудня, Кабмін звільнив заступника міністра освіти і науки Ігоря Гарбарука – за власним бажанням.

Приводом став скандал з його 27-річною помічницею Христиною Тишкун, яка супроводжувала його під час поїздки до Львова 24 грудня. Згодом стало відомо, що Тишкун – юристка.

Дівчина виклала у мережі фото з прийому у мерії Львова. На ньому вона у чорній вечірній сукні з дуже відкритим декольте стоїть між Гарбаруком і мером Андрієм Садовим.

Через відвертий образ Тишкун у мережі розгорівся скандал, вона змушена була обмежила доступ до своєї сторінки в Instagram.

Сьогодні Гарбарук написав у соцмережі, що вже отримав трудову книжку, наказ про звільнення та прояснив деякі моменти щодо інциденту:

– Моя позиція: державний чиновник несе відповідальність не лише за себе, а й за своїх підлеглих. Це абсолютно нормальна європейська практика, якої я дотримуюсь.

Фото: Анастасия-Олимпия Матюшевская