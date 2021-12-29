Кабінет міністрів України продовжив дозвіл для громадян Білорусі на легальне перебування в нашій державі протягом 180 днів на рік.

Таке рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні уряду.

Так, у грудні 2020 року Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою до громадян Білорусі не застосовують обмеження термінів тимчасового перебування на території України.

Згідно з цим документом, білоруси, які прибули до нашої країни на законних підставах, мають право тут знаходитися протягом 180 днів на рік.

Тобто дозволений термін перебування в Україні для білорусів збільшили з 90 днів (протягом шести місяців) до 180 днів (протягом року).

Дія постанови завершувалася 31 грудня 2021 року. Проте сьогодні Кабмін продовжив її ще на рік.

Як уточнили в Міністерстві внутрішніх справ, окремі громадяни Білорусі та члени їх сімей можуть звернутися до Державної міграційної служби та оперативно отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні. Йдеться про осіб, імміграція яких відповідає інтересам нашої держави: підприємців та висококваліфікованих спеціалістів (зокрема в сфері інформаційних технологій).

Тим часом понад 23 тис. громадян Білорусі попросили притулку в Польщі. Причина – політичні репресії Мінська. Йдеться про період з серпня 2020 року до 26 грудня 2021 року.