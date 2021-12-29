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Негода в Україні залишила без світла 165 населених пунктів

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Електроенергія

Станом на ранок 29 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг) без електропостачання залишилось 165 населених пунктів у шести областях, зокрема:

  • Херсонська – 65,
  • Дніпропетровська – 46,
  • Миколаївська – 23,
  • Запорізька – 17,
  • Донецька – 13,
  • Сумська – 1.

Наразі бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання населенню.

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Напередодні Укрзалізниця повідомила, що через ускладнення погодних умов деякі пасажирські та приміські поїзди курсували із затримкою. Причиною стало намерзання льоду на пантографах, контактній мережі та стрілках.

Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

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