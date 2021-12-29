Станом на ранок 29 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг) без електропостачання залишилось 165 населених пунктів у шести областях, зокрема:

Херсонська – 65,

Дніпропетровська – 46,

Миколаївська – 23,

Запорізька – 17,

Донецька – 13,

Сумська – 1.

Наразі бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання населенню.

Напередодні Укрзалізниця повідомила, що через ускладнення погодних умов деякі пасажирські та приміські поїзди курсували із затримкою. Причиною стало намерзання льоду на пантографах, контактній мережі та стрілках.