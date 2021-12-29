53% українців вважають, що були щасливими у 2021 році. 7% сказали, що були дуже щасливими, ще 46% – що були щасливими переважно.

Про це йдеться у дослідженні фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, проведеного спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року.

Переважно нещасливими були 27% опитаних респондентів, а зовсім нещасливими – 8%.

Водночас кількість щасливих українців суттєво зменшилась у порівнянні з 2019 роком, допандемійним періодом, коли щасливих було понад 60%.

За даними соціологів, рівень щастя ототожнюється із матеріальним станом: заможніші українці частіше заявляли про те, що були щасливими впродовж року.

Така сама залежність існує стосовно очікувань від майбутнього року: чим респонденти багатші, тим частіше вони очікують, що наступний рік буде кращим, – йдеться у дослідженні.

Раніше повідомлялося, що найпопулярнішими видами дозвілля українців у 2021 році були перегляд фільмів та серіалів, приготування улюблених страв, читання, прослуховування книг та відвідування гостей.

Джерело: дослідження фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва