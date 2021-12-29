У КМДА повідомили, що у новорічну ніч – з 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року у Києві продовжать роботу громадського транспорту та фунікулера.
Як уточнюється, фунікулер на Новий рік працюватиме цілодобово.
Водночас метро Києва та міський наземний пасажирський транспорт ходитимуть на дві години довше, ніж звичайно.
У той же час в адміністрації попередили, що для уникнення скупчення великої кількості людей на платформах метро 31 грудня, 1 січня та 7 січня залежно від пасажиропотоку можливе закриття на вхід станцій:
- Золоті ворота;
- Контрактова площа;
- Поштова площа;
- Хрещатик;
- Майдан Незалежності.
Раніше стало відомо, якими будуть ціни на таксі в новорічну ніч.