У передостанній день 2021 року в Україні очікується сонячна погода без опадів. Подекуди мокрий сніг та дощі випадуть у Закарпатській, Львівській та Волинській області.

За даними Укргідрометцентру, синоптики прогнозують опади у декількох містах. Серед них – Львів, Луцьк, Ковель, Червоноград, Нововолинськ, Дрогобич, Стрий, Хуст, Ужгород, Мукачево, Свалява, Трускавець та інші.

Вдень на півдні – від 0 до -3, на сході – від -1 до -3, у центрі – від -2 до -4, на півночі – від -1 до -5, на заході – від 0 до -4 градусів.

Температура повітря в Україні вдень переважно триматиметься на рівні від -1 до -4 градусів за Цельсієм. Вночі стовпчики термометрів опустять до -10 морозу.

У четвер, 30 грудня, швидкість вітру сягатиме від 3 до 8 м/с, проте подекуди вона може підвищитися до 10 м/с.

Погода у Києві порадує місцевих жителів. За прогнозом Укргідрометцентру, у столиці в цей день – сонячна погода без опадів та значного вітру.

Вдень температура повітря перебуватиме на рівні від -2 до -4, а вночі опуститься до -8 градусів. Синоптики закликають українців тепло одягатися, тому що погода на Новий рік 2022 буде ще холоднішою.