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Укрзалізниця запустила прямі потяги з Василькова до Києва

Юля Захарченко редакторка стрічки
Укрзалізниця запустила прямі потяги з Василькова до Києва

Українська компанія Укрзалізниця завершила реконструкцію 11 км залізничних колій. Перевізник запустив прямі потяги з Києва до центру міста Васильків.

У центрі Василькова збудували нову пасажирську платформу, до якої курсуватимуть всі приміські потяги з Києва. Вона має систему звукового оповіщення пасажирів, відеоспостереження та інформаційні табло.

У межах реконструкції встановили 258 опор, електрифікували 11 км колій, модернізували чотири залізничні переїзди, капітально відремонтували понад 10 км колій, уклали майже 9 км плітей безстикової колії.

В Укрзалізниці зазначили, що між Києвом та Васильковом-2 щодня курсуватимуть 18 рейсів приміських маршрутів. Ранкові електропотяги №6042 та 6046 взагалі доїжджатимуть до столиці за 37 хвилин.

Розклад руху потягів

За даними Укрзалізниці, відремонтований маршрут Васильків-Васильків 2 – частина проекту Kyiv City Express.

Реалізацію проекту розпочали влітку 2021 року. Укрзалізниця очікує у будні дні близько 5-7 тис. пасажирів на добу на маршруті.

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Фото: Укрзалізниця

Джерело: Укрзалізниця

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