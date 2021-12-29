Ті, хто сьогодні, 29 грудня, встигнуть подати заявку через додаток Дія, зможуть отримати 1 тис. грн від держави ще до Нового року. Проте виплати за програмою єПідтримка продовжаться у 2022 році.

Тому подавати заявки можна і після цієї дати, просто гроші будуть нараховані вже у 2022 році.

На сьогодні вже 5,7 млн українців подали заявки, щоб отримати 1 000 грн у межах єПідтримки.

Програма єПідтримка, завдяки якій імунізовані українці можуть отримати 1 тис. грн за вакцинацію, стартувала 19 грудня.

Ці гроші можна витратити протягом чотирьох місяців лише на певні товари та послуги.

Зокрема, на книжки, походи у театри, кінотеатри, концертні зали, музеї, на внутрішні авіаперельоти або подорожі Укрзалізницею.

Окрім того, українці віком 60+ років з січня 2022 року зможуть витратити 1 тис. грн, яку отримають за вакцинацію, на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків.