З грудня 2021 року розмір середньої пенсії в Україні досягнув рівня в майже 4 тис. грн.

Про це розповів на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Цього року уряд 10 разів підвищував виплати різним категоріям пенсіонерів. Двічі були підвищені мінімальні виплати для тих, хто має повний стаж… Як наслідок, з грудня середня пенсія в Україні досягла майже 4 тис. грн, – наголосив Шмигаль.

Він також нагадав, що цього року була проведена індексація пенсійних виплат для непрацюючих і для працюючих пенсіонерів.

Крім того, зросли доплати військовим пенсіонерам, мінімальні пенсії для чорнобильців. Були здійснені доплати пенсіонерам за віком.

Шмигаль пообіцяв, що наступного року також буде здійснено підвищення пенсій і доплат.

Крім того, голова уряду нагадав, що мінімальна зарплата в Україні з 1 грудня зросла до 6,5 тис. грн.

З 1 грудня 2021 року в Україні зріс розмір пенсій. Це пов’язано з підвищенням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Зокрема розмір мінімальної пенсії підвищився з 1 854 грн до 1 934 грн (тобто на 80 грн).

Станом на 1 грудня 2021 року середня пенсія в Україні становила 3 980 грн, а прожитковий мінімум – 3 723 грн. Таким чином в Україні вперше з 2014 року середній рівень пенсії перевищив розмір фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.