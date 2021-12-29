Кабінет міністрів України визначив порядок, за яким будуть запроваджувати обмеження на вибір громадянами місця проживання під час воєнного стану.

Члени уряду сьогодні підтримали відповідну постанову. Вона визначає порядок запровадження заборони чи обмеження на вибір місця перебування (проживання) громадян на території, де діє воєнний стан.

Документ містить низку ключових положень:

1. Обмеження чи заборону на вибір місця проживання/перебування буде запроваджувати військове командування. Підставою для цього буде указ президента України про введення воєнного стану на території всієї країни чи в окремих регіонах.

2. Таке рішення військового командування полягатиме в забороні реєстрації (декларування) мiсця проживання/перебування осіб на території, де запроваджено воєнний стан; а також у забороні зняття осіб із зареєстрованого місця проживання.

3. Проте особу можна буде зняти із зареєстрованого місця проживання, якщо вона одночасно реєструється на території, де воєнний стан не запроваджувався.

4. Військове командування разом із військовими адміністраціями повинні негайно довести рішення про обмеження до відома населення через ЗМІ.

5. У рішенні потрібно вказати обставини, які склалися в Україні чи на її окремій території, а також несприятливі воєнні фактори, що створюють загрозу для громадян.

6. У рішенні військового командування також слід вказати: терміни, протягом яких діятимуть обмеження чи заборони на вибір місця перебування/проживання; обґрунтування таких обмежень; перелік осіб, на яких поширюється заборона/обмеження; населені пункт, у яких запроваджують обмеження та заборони тощо.

Варто зазначити, що право військового командування встановлювати заборону чи обмеження на вибір місця проживання громадян під час воєнного стану прописано в законі Про правовий режим воєнного стану ( ст. 8).

А в законі Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні ( ст. 13) прямо зазначено, що вільний вибір місця проживання обмежується на територіях, де введено воєнний або надзвичайний стан.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що потреби запроваджувати воєнний стан в Україні зараз немає. Але якщо така необхідність з’явиться, рішення ухвалять негайно.

А перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявляв, що в разі нового нападу Росії на Україну ВР зможе зібратися за кілька годин, щоб ухвалити необхідні рішення, зокрема й про запровадження воєнного стану.