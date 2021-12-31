30 грудня Укрзалізниця відправила в перший рейс відновлений двоповерховий електропоїзд Skoda за маршрутом №747 Київ – Львів.

Поїзд відбуватиме з Києва щоденно, крім понеділків, о 16.41 і прибуватиме до Львова о 00.45.

Зі Львова поїзд виїжджатиме о 02.00 та прибуватиме до Києва о 10.03.

Зупинятиметься електропоїзд, зокрема, на станціях Вінниця, Хмельницький, Тернопіль.

За словами голови правління Укрзалізниця Олександра Камишіна, цей поїзд не експлуатувався два роки через потребу дороговартісного ремонту.

Однак зрештою цей та ще один електропоїзд Skoda, що має Укрзалізниця, таки вирішили відремонтувати, щоб покращити якість залізничних перевезень.

Таким чином перший поїхав за маршрутом вже 30 грудня 2021 року, а другий керівництво Укрзалізниці планує випустити з ремонту в першій половині 2022 року.

Шестивагонний електропоїзд Skoda збудований у Чехії в 2012 році.

За 11 місяців ремонту на Київському електровагоноремонтному заводі вдалося:

відремонтувати екіпажну частину поїзда,

гальмівне обладнання,

всі системи життєзабезпечення поїзда.

оновити інтер’єр (замінити покриття підлоги, перетягнути крісла, замінити вікна, відновити лакофарбове покриття внутрішніх панелей тощо).

Із Києва до Львова почав курсувати двоповерховий електропоїзд Skoda / 6 фотографий

Поїзд обладнаний:

розетками з USB-роз’ємами для кожного пасажира,

сповивальними столиками,

пандусами та місцями для перевезення людей з інвалідністю,

тримачами для велосипедів,

системами відеоспостереження, кондиціювання, вентиляції, пожежної сигналізації та пожежогасіння,

вакуумними туалетами.

Заступник посла Чехії в Україні Іржі Прецлік, який також був присутнім під час відправлення електропоїзда до Львова 30 грудня, радіє, що він знову почав курсувати в Україні.

За його словами, в Чехії такі потяги вважаються приміськими електричками, тому на далекі відстані не їздять (максимум 60-70 км).

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця