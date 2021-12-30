У Золочівському районі Львівської області сапери ДСНС знешкодили міну часів Другої світової війни, яку хтось повісив на дерево.

82-міліметрову мінометну міну часів Другої світової війни виявили в лісі на відстані 200 м від житлового будинку в селі Грималівка. 29 грудня піротехнічною групою 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України її знищили.

Рятувальників вразило те, що боєприпас хтось завбачливо повісив на дерево. Проте у ДСНС застерігають не торкатися взагалі таких знахідок, а негайно телефонувати на 101 та повідомляти їхнє місце рятувальникам.

– Звісно, ця міна не виросла на дереві, наче плід, і не висить там з початку війни. Її туди турботливо повісили небайдужі громадяни, які вважають, що при виявленні ВНП, це – єдиний правильний вихід. Не повідомити, а отак повісити, бо ж хай хтось інший дзвонить на 101… Не робіть так! – закликають у ДСНС.

Рятувальники наголошують, що застарілі боєприпаси – вкрай небезпечні.