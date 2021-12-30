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В Одесі використані новорічні ялинки мінятимуть на солодощі

Валентина Летяк редакторка стрічки
новорічні ялинки мінятимуть на солодощі

В Одесі з 1 січня запрацюють понад 40 пунктів збору використаних новорічних ялинок. Кожен, хто принесе деревце на спеціально облаштований майданчик, отримає солодкий подарунок.

В Одеській міськраді кажуть, що така ініціатива чудово працює вже не перший рік.

Здати ялинку можна навіть у перший день Нового року з 14.00 до 15.00.
А з 2 січня майданчики для збирання новорічних ялинок працюватимуть з 9.00 до 16.00 у робочі дні, у вихідні – з 9.00 до 15.00.

Усі хвойні, здані одеситами у пункти прийому, будуть відправлені на переробку та використані як добрива озеленювачами КП Міськзелентрест.

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Джерело: Одеська міськрада

Фото: Одеська міськрада

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