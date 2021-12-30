У Чорному морі середній десантний корабель Юрій Олефіренко Військово-Морських Сил ЗСУ разом із французьким фрегатом Auvergne провели тренування типу PASSEX.

Метою тренувань було підтримання безпеки в Чорноморському регіоні, вдосконалення навичок спільної роботи екіпажів кораблів двох країн відповідно до стандартів НАТО.

До тренувань також залучили корабельний транспортно-бойовий гелікоптер NH-90.

– Військові відпрацювали ведення нічного сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку тощо, – йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ.

На борту Юрій Олефіренко відпрацювали надання допомоги аварійному кораблю із висадкою аварійно-рятувальної групи французького фрегата.

Фото: ВМС ЗСУ