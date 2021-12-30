Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив терміни призову українців на строкову військову службу в наступному, 2022 році.

Йдеться про указ № 687, оприлюднений на сайті Офісу президента.

Згідно з цим документом, у 2022 році чергові призови українців на строкову військову службу заплановані на періоди:

• з квітня по червень;

• з жовтня по грудень.

На службу до армії будуть призивати громадян України чоловічої статі, які придатні за станом здоров’я та не мають права на звільнення чи відстрочку. Йдеться про українців, яким виповнилося 18 років на момент відправлення у військову частину, а т акож які ще не досягли 27-річного віку (згідно зі ст. 15 закону Про військовий обов’язок і військову службу).

Призовні комісії в 2022 році почнуть працювати з 1 квітня та 1 жовтня. Підготовчі заходи до призову розпочнуть на місяць раніше від цих дат.

Чисельність громадян, які підлягають призову до армії, а також необхідні видатки визначить Кабінет міністрів.

– Призвані військовослужбовці строкової військової служби не залучаються до виконання бойових завдань в зоні проведення Операції об’єднаних сил, – наголосили в прес-службі Офісу президента.

На Банковій уточнили, що військових строкової служби зазвичай залучають до комплектування баз, складів та арсеналів, а також до забезпечення життєдіяльності військових частин.

В ОПУ також нагадали, хто не підлягає призову на військову службу (кому надається відстрочка). Йдеться про:

• українців призовного віку, які навчаються (студентів денної форми навчання); їм надається відстрочка на весь період навчання;

• громадян, які проходять військову підготовку при військових вишах (за програмою підготовки офіцерів запасу);

• відстрочку від призову за сімейними обставинами;

• відстрочку для продовження професійної діяльності;

• відстрочку за станом здоров’я.

Питання щодо відстрочки (звільнення) від призову розглядають міські або районні призовні комісії.

Цим же указом Володимир Зеленський визначив терміни звільнення в запас військовослужбовців, які вже відслужили встановлені строки. Це відбудеться в квітні – червні та жовтні – грудні 2022 року.