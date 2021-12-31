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Кабмін дозволив Мінцифри блокувати платежі за програмою єПідтримка

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Кабмін дозволив Мінцифри блокувати платежі за програмою єПідтримка

Кабінет Міністрів уповноважив Міністерство цифрової трансформації України блокувати платежі за програмою єПідтримка, якщо будуть виявлені порушення умов програми.

Про це йдеться у постанові Кабміну №1422 від 29 грудня 2021 року.

У разі отримання інформації, зокрема від правоохоронних органів, про порушення суб’єктом господарювання умов, визначених цим порядком, Мінцифри блокує участь у програмі єПідтримка таких суб’єктів господарювання, – йдеться у постанові.

Також зазначається, що поточний рахунок єПідтримки закривається банком:

  • без заяви отримувача допомоги через чотири місяці з дня зарахування допомоги;
  • за заявою отримувача за умови відсутності коштів на рахунку;
  • за ініціативою банку, якщо кошти на рахунок протягом зазначеного періоду не надходили.

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Нагадаємо, що кошти потрібно витратити протягом чотирьох місяців з дня їхнього надходження на віртуальну картку. Якщо людина не встигне цього зробити, гроші повернуть до держбюджету.

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Джерело: Урядовий портал

Фото: Pexels

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