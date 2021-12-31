Кабінет Міністрів уповноважив Міністерство цифрової трансформації України блокувати платежі за програмою єПідтримка, якщо будуть виявлені порушення умов програми.

Про це йдеться у постанові Кабміну №1422 від 29 грудня 2021 року.

У разі отримання інформації, зокрема від правоохоронних органів, про порушення суб’єктом господарювання умов, визначених цим порядком, Мінцифри блокує участь у програмі єПідтримка таких суб’єктів господарювання, – йдеться у постанові.

Також зазначається, що поточний рахунок єПідтримки закривається банком:

без заяви отримувача допомоги через чотири місяці з дня зарахування допомоги;

за заявою отримувача за умови відсутності коштів на рахунку;

за ініціативою банку, якщо кошти на рахунок протягом зазначеного періоду не надходили.

Нагадаємо, що кошти потрібно витратити протягом чотирьох місяців з дня їхнього надходження на віртуальну картку. Якщо людина не встигне цього зробити, гроші повернуть до держбюджету.