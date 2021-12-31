У Києві 9 листопада 2021 року контррозвідка СБУ заарештувала Дениса Куликовського на прізвисько Палич – колишнього коменданта донецької в’язниці Ізоляція, де він знущався над українськими полоненими. Чоловіка розшукували з 2020 року.

За словами Куликовского, він з 2019 року жив у Києві й, можливо, співпрацював із СБУ. Про це йдеться у спільному розслідуванні Радіо Свобода та Bellingcat.

Як розповідали українські полонені, яких вдалося визволити у бойовиків, Куликовський сам брав участь у знущаннях: бив, катував і ґвалтував людей. А ще він дуже пив, і деякі запої Палича закінчувалися черговим трупом.

Наступного дня після арешту, 10 листопада, у Маріуполі відбувся суд, який обирав Денису Куликовському запобіжний захід – два місяці в ізоляторі СБУ. Тоді на суді Куликовський повідомив, що жив у Києві з 2019 року.

За інформацією журналістів, у 2018 році окупаційна адміністрація усунула коменданта від керівництва в’язницею — колишні полонені кажуть, що причиною став фінансовий конфлікт із куратором Василем Євдокимовим. Є дані, що Дениса Куликовського кілька місяців тримали у камері й також катували.

Пізніше Куликовському вдалося втекти до Росії. І звідти він 23 квітня 2019 року перетнув російсько-український кордон у Міловому Луганської області.

Станіслав Асєєв, журналіст, який у 2017-2019 роках перебував у полоні проросійських незаконних формувань, розповів, що у поліції йому повідомили інформацію про те, що Куликовський перебуває на підконтрольній території.

– Того ж дня я зателефонував Христо Грозєву (засновник Bellingcat – Ред.), оскільки ми займалися розслідуванням щодо Ізоляції, і протягом доби він дійсно підтвердив цю інформацію, зв’язавши мене з людьми, які вели Палича. Це на сьогодні вже колишні співробітники СБУ, які займалися ним у 2019 році. Дійсно, вони підтвердили, що деякий час використовували його в оперативних цілях, і він був на території, підконтрольній Україні, а конкретно – в Києві. І де він зараз, вони точно не знають, але знають людину, яка досі зберігає з ним контакт, тобто спостерігає за ним, – розповів Асєєв.

За словами журналіста, він та Грозєв звернулися до поліції, щоб вони заарештували ката Ізоляції.

Але у відповідь СБУ почала шукати інформатора журналістів, і зрештою його знайшли, і змусили його передати Куликовського СБУ, а не поліції.

За словами Христо Грозєва, один колишній співробітник СБУ повідомив йому, що “була спецоперація, за якою Куликовський перетнув кордон”.

– Ніхто не намагався його формально заарештувати, притягнути до відповідальності. Можливо, він співпрацював весь цей час зі спецслужбами та правоохоронними органами – але є факт, що цей показний арешт був саме показним. Вони могли і мусили, за законом, зробити все набагато раніше, – розповідає Христо Грозєв.

В СБУ на запит від журналістів відповіли, що говорити про якесь прикриття Куликовського з боку спецслужб немає підстав.

– З огляду на низку факторів, заходи із затримання Куликовського довелося планувати заново вже у 2021 році, – йдеться у відповіді СБУ.

Варто зазначити, що весь цей час, поки Палич жив у Києві, його шукав інший правоохоронний орган – Офіс генпрокурора.

Раніше повідомлялося, що Євген Бражніков, який підозрюється у тортурах полонених українських військовослужбовців на території таємної в’язниці Ізоляція, що у Донецьку, перебуває у Франції.

В Офісі генпрокурора заявили про намір ініціювати розшук Бражнікова вже на наступному засіданні суду і добиватися від офіційного Парижа його екстрадиції в Україну.