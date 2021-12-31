Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Стало відомо, як працюватиме громадський транспорт у Києві в новорічну ніч

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Метро Києва

У КМДА повідомили, що у новорічну ніч – з 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року у Києві продовжать роботу громадського транспорту та фунікулера.

Як уточнюється, фунікулер на Новий рік працюватиме цілодобово.

Водночас метро Києва та міський наземний пасажирський транспорт ходитимуть на дві години довше, ніж звичайно.

В адміністрації попередили, що для уникнення скупчення великої кількості людей на платформах метро 31 грудня, 1 січня та 7 січня залежно від пасажиропотоку можливе закриття на вхід станцій:

  • Золоті ворота;
  • Контрактова площа;
  • Поштова площа;
  • Хрещатик;
  • Майдан Незалежності.

Раніше стало відомо, якими будуть ціни на таксі в новорічну ніч.

Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка