У КМДА повідомили, що у новорічну ніч – з 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року у Києві продовжать роботу громадського транспорту та фунікулера.

Як уточнюється, фунікулер на Новий рік працюватиме цілодобово.

Водночас метро Києва та міський наземний пасажирський транспорт ходитимуть на дві години довше, ніж звичайно.

В адміністрації попередили, що для уникнення скупчення великої кількості людей на платформах метро 31 грудня, 1 січня та 7 січня залежно від пасажиропотоку можливе закриття на вхід станцій:

Золоті ворота;

Контрактова площа;

Поштова площа;

Хрещатик;

Майдан Незалежності.

Раніше стало відомо, якими будуть ціни на таксі в новорічну ніч.