У Львові підвищили тарифи на проїзд у громадському транспорті

З 13 січня 2022 року після впровадження е-квитка у Львові діятимуть нові тарифи на проїзд у громадському траспорті. Виконком міськради затвердив нові тарифи на засіданні 31 грудня.

Вартість разового електронного квитка на одну поїздку з можливістю пересадки впродовж 40 хвилин залишається на рівні 10 грн. А квиток, придбаний у водія і без можливості пересадки – 15 грн.

Проїздний на місяць коштуватиме 420 грн, на 90 днів – 1 200 грн, на 180 днів – 2 200 грн, а річний – 3 650 грн.

Студентський квиток на 30 днів за наявності персоналізованої транспортної картки ЛеоКарт обійдеться у 210 грн, на 180 днів – 1 100 грн. Водночас школярі користуватимуться громадським транспортом без обмежень.

– З 13 січня ми починаємо поетапно впроваджувати е-квиток в комунікації з пасажирами. Спочатку ми запускаємо його для пільговиків. Ми мусимо відтестувати, чи коректно працює система, чи немає ніяких збоїв, і тоді плавно переходимо до безготівкової оплати і оплату зі сторони міста за транспортну роботу перевізникам, – пояснив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило.

Тобто на першому етапі е-квитком зможуть користуватися лише пільгові категорії пасажирів.

За його словами, після впровадження електронного квитка можливість користування громадським транспортом для пільговиків за посвідченнями втрачається, але буде адаптивний період для пасажирів, які ще не отримали персоналізованих транспортних карток.

Фото: Львівська міськрада

Джерело: Львівська міськрада