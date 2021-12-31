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Удвічі більше ніж минулого року: скільки українців зустрінуть Новий рік у потягах

Марія Степанюк редактор стрічки
потяги в Україні

У новорічну ніч у 86 потягах АТ Укрзалізниці подорожуватимуть близько 10 тис. пасажирів. Про це повідомили у прес-службі УЗ.

Це удвічі більше, аніж минулого року. Тоді новий 2021-й зустрічали у потягах понад 5,4 тис. українців, а найпопулярнішим напрямком серед мандрівників був західний.

В Укрзалізниці зазначили, що на період масових новорічних та Різдвяних свят призначено 17 додаткових пасажирських поїздів. Ще двом поїздам подовжено маршрут та чотирьом збільшено періодичність курсування.

— Залізничники фіксують 20% збільшення продажів квитків у порівнянні з сезоном 2020/2021 на пікові дати зимових перевезень: 29, 30 грудня 2021 року та 2, 8, 9 січня 2022 року, – йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Також спостерігається ріст пасажиропотоку до залізничних станцій, які знаходяться поблизу курортів українських Карпат: Татарів (Буковель), Ворохта, Яремче та Ясіня.

Напередодні, а саме 30 грудня 2021 року Укрзалізниця відправила у перший рейс двоповерховий електропоїзд Skoda за маршрутом №747 Київ – Львів.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Depositphotos

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