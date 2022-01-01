Українцям доступна можливість передавання показань лічильників газу онлайн. Завдяки сервісу 104 споживачі можуть оплатити рахунки за блакитне паливо, не виходячи з дому.

Щоб скористатися ресурсом, необхідна реєстрація. Після авторизації у системі користувачі комунальних послуг можуть у дистанційному форматі передати необхідні дані.

Що потрібно для реєстрації на 104

назва компанії-постачальника газу;

номер особового рахунку (у системі постачальника);

сума останнього платежу за газ або номер лічильника газу;

номер мобільного телефону;

адреса електронної пошти.

На електронну адресу можна зареєструвати один особовий рахунок. Розробники рекомендують під час реєстрації використовувати комп’ютер для коректної роботи сервісу.

Після введення всіх даних система запропонує вам погодитися з умовами щодо опрацювання персональних даних. Без згоди ви не зможете зареєструватися на сервісі.

Наступний етап – заповнення персональних даних, серед яких є постачальник природного газу. Його необхідно вибрати зі списку. Якщо вашої компанії немає серед них, тоді реєстрація у системі та доступ до особового рахунку неможливі.

Після введення даних перевірте вашу адресу електронної пошти. На поштову скриньку надійде лист із посиланням, за яким потрібно перейти.

Зазвичай лист приходить через декілька хвилин. Якщо ви реєструєтеся в період із 1 до 5 числа певного місяця, тоді очікування може тривати декілька годин. Не забувайте, що він міг потрапити у папку Спам.

Після реєстрації в особистому кабінеті можна передати показники лічильника.

Як платити за електрику

Щомісяця 1 числа жителі Києва повинні фіксувати показання лічильника та передавати дані до 3 числа, а сплачувати за спожиту електроенергію – до 20 числа.

Наразі передати показники лічильника та заплатити за світло можна просто з дому – через особистий кабінет на сайті YASNO або мобільний застосунок.

Як дистанційно передати показники електролічильника та що для цього потрібно – читайте у матеріалі Фактів ICTV.