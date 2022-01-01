Впродовж 1-го та 3-го січня на високогір’ї Карпат можливе сходження лавин. Про це повідомляють рятувальники ДСНС.

Так, 1-2 січня у горах Iвано-Франкiвської області прогнозуються хуртовини та опади, у зв’язку із чим очікується значна сніголавинна небезпека.

З 1-го по 3 січня на високогір’ї східної частини Закарпатської області та в горах Львівської області так само зберігається значна сніголавинна небезпека – третього рівня.

Станом на дев’яту ранку 1-го січня 2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість. Вітер південно-західній 6-7 м/с. Температура повітря -4°C.

Раніше завідувачка відділу метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що температура повітря в січні та лютому 2022 року може бути на два-три градуси вищою, ніж за останні 30 років.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост