В ОП розповіли, хто брав участь у новорічному привітанні Зеленського

У новорічному привітанні президента України Володимира Зеленського взяли участь українці, які за підсумками минулого року відзначилися неабиякими досягненнями.

Про це повідомили на сайті Офісу українського лідера.

– Я говоритиму не про те, що було зроблено, а про тих, хто це зробив. І не лише цього року. А хто весь час незалежності будує та творить Україну. Наші люди. Звичайні громадяни. Хоча ні. Наші неймовірні люди та громадяни України, – заявив Зеленський.

Представники авіації

На заході в Маріїнському палаці були присутні пілоти гелікоптера Airbus H145 Віталь Цапко та Василь Цільо. Вони на своєму борту провели термінову евакуацію з Ужгорода немовляти з вродженою вадою серця.

Дитину доправили до Львова лише за 45 хвилин, де лікарі провели їй невідкладну операцію, чим врятували малюку життя.

Крім того, на привітання було запрошено Героя України, льотчика державного підприємства Антона Сергія Трошина, який є пілотом найбільшого літака у світі – Мрії.

Представники робітничих професій

Шахтар із Краматорська Євген Олександров;

технологиня хлібзаводу із Дніпра Світлана Кульбака;

будівельник мосту Олександр Ластов’як;

металург із Дніпра Андрій Шолков.

Представники освіти та науки

Вчитель фізики Герой України Ілля Гельфгат;

учителька хімії з Ворохти Івано-Франківської області Ірина Білінчук;

священик із Золочева, який навчає людей з інвалідністю Михайло Сукмановський.

інженер-оптик, професор Чернівецького університету, доктор фізико-математичних наук, лауреат унікальної міжнародної премії імені Галілео Галілея Олег Ангельський;

керівник КБ ПРОМІНЬ, Герой України Олег Коростельов.

Представники спорту

Дзюдоїстка Дарія Білодєд та її тренер Дзюдо Світлана Кузнєцова;

весляр-каноїст Юрій Чебан та її тренерка Людмила Чебан;

гімнаст Олег Верняєв з його тренером Геннадієм Сартинським;

легкоатлетка Ярослава Магучих із тренеркою Тетяною Степановою;

борець Жан Беленюк із тренером Володимиром Шацьких;

президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка;

десятикратний паралімпійський чемпіон, параплавець Герой України Максим Крипак.

чемпіон світу з бразильського джіу-джитсу у ваговій категорії до 69 кілограмів Ігор Євтушенко.

Представники медицини

Лікар-трансплантолог з Оxматдиту Олександр Лисиця;

лікар-гематолог із Черкас Віктор Парамонов;

лікар зі Львова Олег Самчук;

головлікар Центральної районної лікарні міста Попасної Олександр Ковальчук;

медсестра з Одеси Алла Кужель.

Представники громадськості

Мати 19 дітей Світлана Ковалевич із с. Глинного у Рівненській області;

Олександра Слюсаренко, яка після смерті батьків виховує 10 братів та сестер;

заслужений донор із Дніпра Володимир Миколаїв;

уродженка Донбасу Тетяна Яловчак, яка підкорила сім найвищих вершин світу;

дружина та донька заарештованого у тимчасово окупованому Криму журналіста Владислава Єсипенка Стефанія, а також її мати Катерина.

Діти

Переможець олімпіад Олександр Панасенко із Запоріжжя;

восьмирічна Ярина Закалюжна, яка перемогла на міжнародному конкурсі Juice up your rocket;

Герой-рятівник 2021 року 12-річна Тетяна Тулайдан, яка врятувала під час повені у смт Ясіня Івано-Франківської області чотирьох братів та сестер.

Представники творчих професій

Соліст Національної опери України, Метрополітен-опера (США), міланської Ла Скала, лондонського театру Ковент-Гарден, Оперного театру Копенгагена (Данія), Німецької державної опери Олександр Цимбалюк;

балерина, Національна легенда України Олена Потапова;

хореограф, Національна легенда України Мирослав Вантух;

диригент Національного академічного театру опери та балету України Герман Макаренко.

Представники армії

Танкіст, Герой України Євген Сидоренко;

доброволець, Герой України Дмитро Коцюбайло (позивний Да Вінчі);

прикордонник, Герой України Едуард Атрашкевич;

начальник штабу – перший заступник командира 128-ї окремої гірничо-штурмової, Герой України Іван Винник;

старший лейтенант ЗСУ, Герой України Володимир Соснін;

лейтенант ЗСУ, Герой України Василь Тарасюк (позивний Тайфун);

командир фрегата Гетьман Сагайдачний, капітан 2-го рангу ВМС ЗСУ Олексій Корецький;

старша сержантка ЗСУ Наталія Борисовська.

Нагадаємо, раніше президент України заявив, що у рік 30-річчя незалежності під час звернення до українського народу говоритиме не про те, що було зроблено, а про тих, хто це зробив.

Глава держави згадав шахтарів, кухарів, учителів, спортсменів, лікарів.

За його словами, мільйони українців разом є одним великим ми. Настільки великим, що у світі немає будівлі, де можна було б зібрати усіх.