Укргідрометцентр попередив українців про ускладнення погодних умов вночі 3 січня. У Києві з’явиться ожеледиця на дорогах, а вітер посилиться до швидкості від 20 до 25 м/с.

У Київській міській державній адміністрації закликали жителів столиці бути обережними під час поїздок у місті.

Водіїв закликають дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які можуть призвести до аварій під час погіршення погодних умов.

Крім того, необхідно знижувати швидкість руху під час наближення до пішохідних переходів, дитячих садочків та інших установ.

Також варто увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі під час руху транспортного засобу, а під час погіршення погоди краще “перевзути” свою машину на зимові шини.

Пішоходів закликають обережно ходити та бути уважними навіть на тротуарах, тому що через ожеледицю автомобілі може заносити (на слизькій дорозі гальмівний шлях збільшується щонайменше вчетверо).

Під час порушення рівноваги в ожеледицю пішоходам варто намагатися швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах.

У КМДА нагадали, що під час погіршення погоди у Києві працює спеціальна техніка, тож водіїв закликали не залишати транспорт на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях. Якщо автівки заважатимуть комунальникам, тоді машини можуть евакуювати.