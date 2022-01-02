З 1 січня 2022 року в Україні зросте загальна вартість оформлення паспорта у формі ID-картки та паспорта громадянина країни для виїзду за кордон.

Державне підприємство Поліграфічний комбінат Україна через підвищення цін на сировину та матеріали змінює вартість бланків окремих біометричних документів.

Так, вартість виготовлення паспорта громадянина України (ID-картка) становитиме:

у термін до 20 робочих днів – 372 грн (126 грн – вартість адмінпослуги та 246 грн – вартість бланка);

до 10 робочих днів – 498 грн (252 грн – вартість адмінпослуги та 246 грн – вартість бланка).

Перше виготовлення паспорта громадянина України у формі ID-картки залишається безкоштовним.

Вартість виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон становитиме:

у термін до 20 робочих днів- 733 грн (352 грн – вартість адмінпослуги та 381 грн – вартість бланка);

до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав – 1 тис. 085 грн (704 грн – вартість адмінпослуги та 381 грн – вартість бланка).

Українці, які здійснили оплату адміністративних послуг та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2021 року, отримають документи за старими цінами.

Ті ж особи, які здійснили оплату адміністративних послуг до 31 грудня, але заяву для оформлення документів ще не подавали, матимуть можливість здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

Тарифи на електроенергію в Україні зростуть у 2022 році після закінчення опалювального сезону. Такий прогноз Фактам ICTV озвучила експертка з питань ЖКГ Кристина Ненно.

За її словами, наступного року ціна на електроенергію зросте на 20-45% для побутових споживачів. Бізнесу доведеться платити на 50-70% більше.

Джерело: Державна міграційна служба України