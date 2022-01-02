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Винюхав службовий пес: на кордоні з Польщею двоє українців намагалися перевезти наркотики

Юля Захарченко редакторка стрічки
Винюхав службовий пес: на кордоні з Польщею двоє українців намагалися перевезти наркотики

На кордоні з Польщею двоє українців намагалися перевезти наркотичні засоби. Вони розраховували, що у них не виникне жодних проблем, оскільки тривають святкові дні.

За даними Державної прикордонної служби України, службовий пес зміг винюхати, хто з собою прихопив наркотики для перевезення через пункт пропуску Краківець.

Молодики їхали на двох рейсових автобусах на виїзд з України. Прикордонники знайшли в одного з українців декілька згортків з білою речовиною, два блістери з пігулками метадону по 25 мг, декілька пігулок по 250 мг з трамадолом.

Другий українець заховав наркотичні засоби у чохлі телефона, в якому знайшли згорток з білою речовиною. За словами мандрівника, він прихопив з собою амфетамін.

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У нього знайшли прилади для споживання наркотичних речовин зі смолами, за переміщення яких передбачена кримінальна відповідальність.

Чоловіків 1990 та 1996 років народження підозрюють за статтею 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення терміном від п’яти до восьми років.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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