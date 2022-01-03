Протягом нового тижня в Україні очікується холодна погода, дощі, місцями мокрий сніг та ожеледиця. Опади припиняться ближче до Різдва, 7 січня.

За даними Укргідрометцентру, подекуди вигляне сонечко, а швидкість вітру переважно становитиме від 5 до 10 м/с.

У понеділок, 3 січня, в Україні буде мокрий сніг та дощі. Опади очікуються у всіх областях та можуть продовжитися до ранку вівторка.

Температура повітря вдень триматиметься на рівні від +4 до +6, а вночі опуститься до -9 градусів за Цельсієм.

У вівторок, 4 січня, мокрий сніг частково припиниться, однак у західних областях України посиляться дощі, а в інших регіонах очікується сонячна погода без опадів.

Стовпчики термометрів вдень показуватимуть від +6, а вночі стане холодніше на п’ять градусів. Дощі на Закарпатті продовжаться до вечора наступного дня.

У середу, 5 січня, дощі нагрянуть і в інші регіони. У північних та частково центральних областях України розпочнуться зливи, які триватимуть до вечора.

За прогнозом Укргідрометцентру, в інших місцевостях залишатиметься сонячна погода. Температура повітря підніметься щонайбільше до +10 градусів, однак швидкість вітру сягатиме від 7 до 12 м/с.

У четвер, 6 січня, подекуди у містах можуть випасти сніг та дощ. Серед них – Харків, Ізюм, Красноград, Суми, Лебедин, Чернівці, Хмельницький, Хуст, Ужгород, Мукачево та інші.

Температура повітря залишатиметься на тому ж рівні – від +2 до +6, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -1 градуса.

У п’ятницю, 7 січня, Різдво порадує українців сонячною погодою без опадів. Протягом дня не очікується снігу чи дощів, проте може бути трохи вітряно.

Переважно вдень температура триматиметься на рівні від +3 до -2 градусів, подекуди вночі вона сягатиме до -5 морозу. У Києві обійдеться без істотних опадів.