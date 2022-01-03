Тисяча за Covid-вакцинацію: українці вже витратили понад 600 млн грн

За три тижні, протягом яких діє програма єПідтримка, заявки на отримання 1 тис. грн за Covid-вакцинацію подали 6,1 млн українців. Громадяни вже встигли витратити понад 600 млн грн.

Про це поінформував віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як відомо, з 13 грудня стартувало бета-тестування послуги, а вже з 19 грудня вона запрацювала повноцінно.

За словами Федорова, українці за цей час відкрили вже 7,1 млн віртуальних карток у банках для отримання виплат.

– Результати всього за три тижні: 7,3 млн – відкритих карток єПідтримка в банках. 6,1 млн – заявок на отримання виплат у Дії. 638 млн грн – вже витратили українці, – розповів міністр.

Коментуючи функціонування додатку Дія загалом, Федоров зазначив, що в ньому вже зареєструвалися понад 13 млн користувачів (щоденний приріст становить 50-70 тис.).

Міністр нагадав, що в додатку Дія для українців зараз доступні 15 документів і 9 послуг: зокрема, Covid-сертифікати, водійські права, сплата податків.

Федоров наголосив, що Дію вже приймають понад 1 800 організацій в Україні.

Порталом Дія також користуються 12 млн громадян. Для українців доступні 72 державні послуги онлайн у різних сферах.

Що відомо про програму єПідтримка

У рамках програми єПідтримка отримати Covid-тисячу можуть повнолітні українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу. Для отримання виплати потрібно мати “зелений” Covid-сертифікат у додатку Дія.

Партнерами програми вже стали: Monobank, Приватбанк, Райффайзен Банк, А-банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк.

Витратити кошти зараз можна на: придбання книг; квитки в кінотеатри, театри, музеї, на концерти та виставки; залізничні та авіаквитки для подорожей по території України; абонементи у басейн, спортзали, фітнес-центри.

А вже з середини січня 2022 року громадяни старше 60 років зможуть витратити отримані за вакцинацію кошти на купівлю ліків.

Covid-тисячу потрібно витратити протягом чотирьох місяців з дня її отримання на віртуальну картку (якщо не вкластися в цей термін – кошти повернуть до держбюджету).

29 грудня 2021 року було останнім днем подання заявки на виплату Covid-тисячі на першому етапі. Проте програма єПідтримка буде продовжуватися і в 2022 році.

Джерело: Telegram Михайла Федорова