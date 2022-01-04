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Дощі та до +13°C: якою буде погода в Україні на 5 січня

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Дощі та до +13°C: якою буде погода в Україні на 5 січня

5 січня в Україні прогнозуються дощі, мокрий сніг, а на Півдні температура підвищиться до +13°C.

У західних областях дощитиме впродовж доби: нічна температура коливатиметься від +2°C до +4°C, а денна підвищиться до +10°C. У Чернівецькій області вдень прогнозується до +12°C.

На Півночі так само дощитиме, а в Чернігівській та Сумській областях очікується сніг з дощем. Денна температура коливатиметься від +4°C до +6°C.

На Сході країни вдень прогнозуються сніг та мокрий сніг. Температура від +2°C до +6°C.

У Центрі та на Півдні опади вдень не прогнозуються: температура від +6°C до +10°C, у Херсонській області до +11°C, а найтепліше буде в Криму – до +13°C.

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Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Pexels

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