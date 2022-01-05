На Закарпатті ґрунтові води стали причиною підтоплень низки житлових будинків та домогосподарств.

Загалом у Рахівському, Тячівському та Хустському районах підтоплено сім підвальних приміщень, шість житлових будинків та 21 дворове господарство. Наразі рятувальники допомагають людям відкачувати воду.

Крім того, вночі зійшли селеві потоки на дорогу регіонального значення Р21 в селі Нижній Бистрий Хустського району та на автошлях національного значення Н09 у місті Рахів.

За повідомленням ДСНС, рух транспорту відновлено.

Крім того, у ДСНС попереджають про підвищення рівнів води в нижніх течіях річок Закарпатської області на 0,5-1,0 м над рівнями. Це призведе до подальшого затоплення заплави річок Тиса біля постів Тячів і Хуст, Ріка – Хуст, Тересва – Нересниця, Боржава – Верхні Ремети, Латориця – Мукачево, Шопурка – Кобилецька Поляна.

Впродовж 5-7 січня на Латориці біля Чопа також очікується підвищення рівня води на 2,0-2,5 м, з виходом води на заплаву та можливим початковим затопленням дороги М.Геївці – Тисянка Ужгородського району Закарпатської області.