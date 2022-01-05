Софія, Марія, Злата, Максим, Іван та Матвій – це найпопулярніші імена для новонароджених у Києві у 2021 році.

У Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції серед популярних імен для дівчаток назвали також Соломію, Анастасію, Анну, Христину, Маргариту, Єву, Мілану та Поліну, а для хлопчиків – Артема, Лева, Андрія, Дмитра, Михайла, Олександра, Марка та Тимофія.

У 2021 році кияни називали своїх дітей також рідкісними та екзотичними іменами.

Серед дівчаток найекзотичніші такі: Імі, Міа, Ева, Ясна, Мрія, Алія, Ніна, Рада, Етері, Захра, Марго, Белль, Весна, Санта, Фаїна, Орися, Афіна, Ліана, Лаура, Мадіна, Маруся, Іларія, Вєдана, Агувія, Сабіна, Єсенія, Аврора, Устина, Наколєтта, Магдалина, Квітослава, Пелагія, Росанка, Властилина, Аркадія, Архелія, Мелодісон, Домініка, Златослава, Стефанія, Доне Дарина та Іллінка.

Серед хлопчиків: Влас, Адам, Клім, Ілон, Пилип, Мар’ян, Ярема, Архіп, Савва, Оскар, Філіп, Устим, Остап, Тихон, Радвіл, Олекса, Ларіон, Єрофій, Єлисей, Кузьма, Фелікс, Мефодій, Арістарх, Бальтазар, Святозар, Всеволод, Герицій, Елеазар, Савелій, Александер, Саватій, Всеслав, Варфоломій, Альберт та Никифор.