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Як працюватиме Нова пошта на Різдво – графік

Тетяна Забожко редакторка стрічки
нова пошта

У день Різдва, 7 січня 2022 року, відділення та кур’єри Нової пошти не працюватимуть.

Як повідомляють у компанії, завантаження посилок у поштомати цього дня також не відбуватиметься, проте заздалегідь завантажені посилки клієнти отримати зможуть.

8 та 9 січня 2022 року, тобто в суботу та неділю, компанія працюватиме за звичайним графіком.

Інформацію про графік роботи потрібного вам відділення в інші вихідні дні можна знайти на сайті компанії в розділі Графік роботи відділень.

Відділення Укрпошти 7 січня в Україні працюватимуть трішки інакше. Більшість відділень в ці дні будуть зачиненими.

Прийматимуть клієнтів лише окремі чергові відділення та кур’єрські дільниці.

Із детальним графіком відділень Укрпошти 7 січня можна ознайомитись у матеріалі.

Фото: Нова пошта

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