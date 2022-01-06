У день Різдва, 7 січня 2022 року, відділення та кур’єри Нової пошти не працюватимуть.
Як повідомляють у компанії, завантаження посилок у поштомати цього дня також не відбуватиметься, проте заздалегідь завантажені посилки клієнти отримати зможуть.
8 та 9 січня 2022 року, тобто в суботу та неділю, компанія працюватиме за звичайним графіком.
Інформацію про графік роботи потрібного вам відділення в інші вихідні дні можна знайти на сайті компанії в розділі Графік роботи відділень.
Відділення Укрпошти 7 січня в Україні працюватимуть трішки інакше. Більшість відділень в ці дні будуть зачиненими.
Прийматимуть клієнтів лише окремі чергові відділення та кур’єрські дільниці.
Із детальним графіком відділень Укрпошти 7 січня можна ознайомитись у матеріалі.
Фото: Нова пошта