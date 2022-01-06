У 2022 році на українців чекає низка святкових та вихідних днів. У зв’язку із цим відбудуться зміни і в графіку роботи банківської системи України.

Про це поінформували в пресслужбі Національного банку України.

Так, цього року в Україні будуть такі святкові та вихідні дні (в які банки також не працюватимуть):

• Різдво Христове (7 січня);

• Міжнародний жіночий день (8 березня);

• Великдень (вихідні будуть 24-25 квітня);

• День праці (вихідні – 1 й 2 травня);

• День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня);

• Трійця (вихідні 12 і 13 червня);

• День Конституції України (28 червня);

• День Незалежності України (24 серпня);

• День захисників і захисниць України (14 жовтня);

• Різдво Христове (вихідні 25 грудня-26 грудня).

У зв’язку із святковими днями цього року в Україні двічі будуть переноситися дні роботи банків:

• з понеділка, 7 березня, – на 12 березня (це субота);

• з понеділка, 27 червня, – на 2 липня (суботу).

Варто зазначити, що система електронних платежів Національного банку України працює в режимі 23/7, незалежно від свят та вихідних. А тому банки зможуть проводити міжбанківські платежі практично цілодобово сім днів на тиждень.

Кожен банк в Україні зможе самостійно вирішити, чи скористатися такою можливістю під час свят.

Варто також врахувати, що перенесення робочих днів у березні та червні 2022 року вплине на здійснення міжбанківських переказів через СЕП.

Так, платежі за 5 – 8 березня (вихідні) будуть здійснюватися датою банківського дня (9 березня); 12 березня (субота) – датою банківського дня 12 березня; 25 – 28 червня (вихідні) – датою банківського дня 29 червня; 2 липня (суботу) – датою банківського дня 2 липня.

Крім того, 7 березня та 27 червня за потреби банки зможуть здійснювати касові операції.

Незважаючи на святкові та вихідні дні, банки повинні забезпечити безперебійну роботу банкоматів.

На Різдво в 2022 році українці відпочиватимуть три дні поспіль – 7, 8 та 9 січня. Як працюватимуть банки в ці дні – читайте в матеріалі.