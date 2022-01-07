У Херсонській області понад добу тривали пошуки 15-річного підлітка, який пішов з домівки у Бериславі та не повернувся. Хлопця знайшли живим та неушкодженим.

За даними Національної поліції Херсонської області, неповнолітнього знайшли у Каховці. Юний мандрівник хотів поїхати на автобусі в інше місто.

Поліцейські з’ясували, з ким спілкувався хлопець, опитали його друзів та перевірили місця, де ймовірно міг перебувати підліток.

До правоохоронців надійшла інформація, що він може бути у місті Каховка. Неповнолітнього вдалося знайти за декілька годин.

Наразі з підлітком все добре. Свій вчинок юнак пояснив тим, що хотів здійснити подорож в інше місто України. Хлопця відвезли додому.

Працівники ювенальної превенції проводять з ним профілактичну роботу. Поліцейські з’ясовують, чому хлопець вирішив втекти з власної домівки.