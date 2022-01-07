Із 1 грудня цього року в Україні зріс розмір прожиткового мінімуму, що безпосередньо вплинуло на пенсійні виплати українців. Підвищення пенсій очікує і на учасників бойових дій.

Так, із 1 грудня прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 1934 грн (зріс на 80 грн). Таким же він залишиться і з 1 січня 2022 року (аж до липня).

З 1 липня прожитковий мінімум для непрацездатних осіб підвищиться до 2027 грн, а з 1 грудня – до 2093 грн.

Факти ICTV розповідають, на які пенсії можуть розраховувати учасники бойових дій в Україні наступного року.

Хто є учасником бойових дій (УБД)

Згідно із законом Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту (ст. 5-6), учасниками бойових дій є ті, хто брав участь у захисті Батьківщині (виконанні відповідних бойових завдань) у складі військових підрозділів, з’єднань усіх видів і родів військ Збройних сил діючої армії (флоту), а також у партизанських загонах, підпіллі та інших формуваннях (як у воєнний, так і в мирний час).

До УБД відносять:

• військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби тощо, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України під час збройної агресії Росії на Донбасі;

• добровольців, які брали участь у бойових діях на Донбасі;

• військовослужбовців, які проходили службу в період подій 1917–1921 років та Другої світової війни, а також партизанів та підпільників того часу;

• учасників бойових дій на території інших країн (йдеться про військовослужбовців, яких за часів СРСР відправляли в інші держави, де в цей час точилися бойові дії);

• військовослужбовців Збройних сил України, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, поліцейських, які брали участь у міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки;

• військових, яких направляли до Афганістану, коли там відбувалися бойові дії;

• осіб, які брали участь у збройній боротьбі за незалежність України у XX столітті (в складі Української повстанської армії, Організації народної оборони Карпатська Січ, Української військової організації, підрозділів Організації українських націоналістів) та були визнані борцями за незалежність.

Окрема стаття цього закону (ст. 4) стосується ветеранів війни – тобто осіб, які брали участь у захисті Батьківщини чи в боях на території інших країн. До ветеранів війни відносять, зокрема, й учасників бойових дій, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників війни.

Право на дострокову пенсію

Згідно зі ст. 115 закону Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, учасники бойових дій можуть претендувати на дострокову пенсію за віком:

• чоловіки після досягнення 55 років (за наявності страхового стажу не менше 25 років);

• жінки – після досягнення віку 50 років (і за умови наявності страхового стажу не менше 20 років).

Якими будуть пенсії для учасників бойових дій у 2022 році

• Надбавка до пенсій

Розмір пенсій для УБД залежить від їхнього страхового (трудового) стажу, а також доходу (заробітної плати).

При цьому до пенсій учасників бойових дій встановлюється надбавка, розмір якої становить 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (тобто від мінімальної пенсії).

Так, з 1 січня 2022 року надбавка для УБД становитиме 483,5 грн, з 1 липня – 506,75 грн, а з 1 грудня – 523,25 грн.

Важливо розуміти, що ці надбавки входять до складу загальної суми пенсій, які отримують учасники бойових дій.

• Мінімальна пенсійна виплата

Наступного року в Україні зросте і мінімальна пенсія для учасників бойових дій.

Зараз вона становить 210% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Оскільки цей мінімум кілька разів підвищуватиметься наступного року, це позначиться і на пенсійних виплатах.

Так, з 1 січня 2022 року мінімальна пенсія для УБД складе 4 061,4 грн (1 934 грн прожиткового мінімуму х 210%). Сума підвищення становить 168 грн.

З 1 липня 2022 року мінімальні пенсійні виплати для УБД зростуть до 4 256,7 грн, а з 1 грудня – до 4 395,3 грн.

Якщо розмір пенсійних виплат буде меншим за ці показники, учасникам бойових дій встановлять доплати до необхідного рівня (ці доплати називають щомісячною державною адресною допомогою до пенсії).

• Допомога учасникам бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років

Зростуть пенсії і для учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше.

1. Згідно зі ст. 12 закону Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, надбавка до пенсії для таких людей становить 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

З 1 січня 2022 року це буде 967 грн, з 1 липня – 1 013,5 грн, а з 1 грудня – 1 046,5 грн.

Йдеться про надбавку, що входить до складу загальної суми пенсії. Тобто замість 25% прожиткового мінімуму для інших учасників бойових дій, надбавка для цієї категорії УБД складає 50% прожиткового мінімуму.

А оскільки прожитковий мінімум періодично зростає – збільшується й сума надбавки та загальний розмір пенсій.

2. Зросте й розмір мінімальної пенсії для УБД у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше. Вона встановлена на рівні 650% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

З 1 січня 2022 року розмір мінімальної пенсії для цієї категорії громадян складе 12 571 грн (підвищення становить 520 грн), з 1 липня – 13 175,5 грн, а з 1 грудня – 13 604,5 грн.

• Щомісячна грошова допомога

Для учасників бойових дій також передбачена щомісячна виплата цільової грошової допомоги на прожиття в розмірі 40 грн.

Це передбачено законом Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Варто зазначити, що в Україні вперше з 2014 року середній рівень пенсії перевищив розмір фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Так, станом на 1 грудня 2021 року прожитковий мінімум становить 3 723 гривні, а середня пенсія – 3 980 гривень.

Джерело: Головне управління Пенсійного фонду в Черкаській області, Головне управління Пенсійного фонду в Києві