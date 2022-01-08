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Бойовики поранили українського військового, ЗСУ відкрили вогонь у відповідь

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Бойовики поранили українського військового, ЗСУ відкрили вогонь у відповідь

8 січня проросійські бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Один український військовослужбовець отримав поранення.

Станом на вечір суботи йому було надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я нашого бійця задовільний.

На Луганщині війська окупантів зі стрілецької зброї обстріляли територію поблизу населеного пункту Кримське.

Біля Станиці Луганської було зафіксовано ворожий безпілотний літальний апарат, з якого бойовики скинули постріл ВОГ-17.

– Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення, – повідомляє штаб ООС.

На Донеччині ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів поблизу Пісків.  Територію біля Богданівки терористи обстріляли зі стрілецької зброї.

Збройні сили України відкривали вогонь у відповідь, не порушуючи Мінських домовленостей щодо використання забороненої зброї. Обстріли бойовиків було припинено.

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Джерело: Штаб ООС

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