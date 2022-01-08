Синоптик Наталка Діденко розповіла про те, чого очікувати від погоди в Україні найближчими днями.

Так, за її словами, з 9 січня в Україні варто очікувати на “різдвяну картинку”.

– 9 січня у західних, північних та центральних областях України йтиме сніг та мокрий сніг. У центрі сніг переходитиме у дощ. Можливі сильні опади! – повідомила вона.

Синоптик попередила, що очікується налипання мокрого снігу, ожеледиця на дорогах. У західних областях, за її словами, опади припиняться вдень.

У той же час на півдні та сході країни істотних опадів не очікується, максимум – точкові та незначні.

– Температура повітря в більшості областей України вночі -2…-6 градусів, завтра вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у південній частині +3…+8 градусів, – розповіла Діденко.

Вона закликала жителів столиці перевірити свої машини на наявність лопати, оскільки 9 січня у Києві йтиме сильний сніг та мокрий сніг.

Крім того, перша половина наступного тижня, за словами Наталки Діденко, принесе в Україну суттєві морози.

Джерело: Наталка Діденко