Літак із 33 українцями, який вилетів із Нур-Султана (Казахстан), незабаром приземлиться у Києві, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

– Рейсовий літак із Нур-Султана із 33-ма українцями невдовзі сяде у Києві, – розповів він.

Міністр зазначив, що наступні рейси з цього міста заплановані на 13 та 16 січня.

– Працюємо над організацією повернення решти українців, які звернулися за допомогою, особливо в Алмати. Україна не кидає своїх – це непорушний принцип, – переконаний Кулеба.

Ситуація у Казахстані

2 січня спалахнули масові протести у Казахстані через підвищення цін на автогаз. Незабаром сталися заворушення, під час яких постраждали люди.

Під час протестів відбувалися жорсткі зіткнення між протестувальниками та силовиками, захоплення державних будівель та резиденції президента.

За даними оперативного штабу Казахстану, станом на ранок 9 січня, щонайменше загинули двоє та ще 163 військовослужбовців дістали поранення унаслідок заворушень.