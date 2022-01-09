Під Запоріжжям у саду випадково знайшли 100-кілограмову авіабомбу

У місті Василівка у Запорізькій області на території приватного будинку місцеві жителі знайшли у саду підозрілий предмет, який виявився 100-кілограмовою авіабомбою.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, мешканці викорчовували старі дерева, коли знайшли бомбу часів минулих війн.

Рятувальники спостерігали за проведенням розмінування у режимі реального часу за допомогою інформаційно-аналітичної панелі.

Піротехніки дійшли до висновку, що 100-кілограмовий вибухонебезпечний предмет необхідно знешкодити. Вони деактивували бомбу в спеціально відведеному місці, дотримуючись правил безпеки.

Рятувальники додатково обстежили місце, де знайшли небезпечний предмет. Вони ліквідували загрозу для місцевих жителів.

Для знешкодження 100-кілограмової авіабомби залучили 24 бійців ДСНС та вісім одиниць техніки, додатково задіяли працівників поліції для охорони місця небезпечної знахідки.