Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Під Запоріжжям у саду випадково знайшли 100-кілограмову авіабомбу

Юля Захарченко редакторка стрічки
Під Запоріжжям у саду випадково знайшли 100-кілограмову авіабомбу

У місті Василівка у Запорізькій області на території приватного будинку місцеві жителі знайшли у саду підозрілий предмет, який виявився 100-кілограмовою авіабомбою.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, мешканці викорчовували старі дерева, коли знайшли бомбу часів минулих війн.

Рятувальники спостерігали за проведенням розмінування у режимі реального часу за допомогою інформаційно-аналітичної панелі.

Піротехніки дійшли до висновку, що 100-кілограмовий вибухонебезпечний предмет необхідно знешкодити. Вони деактивували бомбу в спеціально відведеному місці, дотримуючись правил безпеки.

Рятувальники додатково обстежили місце, де знайшли небезпечний предмет. Вони ліквідували загрозу для місцевих жителів.

Для знешкодження 100-кілограмової авіабомби залучили 24 бійців ДСНС та вісім одиниць техніки, додатково задіяли працівників поліції для охорони місця небезпечної знахідки.

Читайте
Не мають аналогів в Україні: на Львівщині знайшли артефакти часів Римської імперії

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка