Жовтий рівень небезпеки: у ДСНС попередили про погіршення погодних умов

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про погіршення погодних умов на всій території країни.

За словами рятувальників, 9 січня на Київщині очікується налипання мокрого снігу.

Уточнюється, що в українській столиці випаде до 10-ти сантиметрів опадів за неділю.

Також у ДСНС оголосили перший, жовтий рівень небезпеки. Це означає, що несприятливі погодні умови можуть порушити рух транспорту на дорогах через сніг.

Більше того, рятувальники попередили, що найближчими днями в річках Прип’яті очікується підйом рівня води до 0,3 м над рівнем моря.

Є можливість повені через річку Горинь, яка може вийти з берегів. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, на всій території України 9 січня очікується мокрий сніг з дощем.

Найхолодніше буде на сході України, де вночі температура повітря опустилася до -10 градусів за Цельсієм.

За словами синоптика Наталії Діденко, на всій території країни очікуються налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.