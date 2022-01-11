На Хмельниччині потрапили до лікарні з отруєнням 16 дітей: що сталося

На Хмельниччині понад десять дітей, які відвідали аквапарк, потрапили до лікарні з отруєнням.

За даними Центру громадського здоров’я, всього у цьому закладі відпочивали близько 50 мешканців селища Турбів.

Серед них було 34 дитини віком до семи років. У шістнадцяти неповнолітніх було виявлено симптоми гострого отруєння.

Їх госпіталізували з задишкою, кашлем та сльозотечею. Загалом із симптомами отруєння госпіталізовано 16 дітей. Після лікування 13 малюків було виписано з лікарні.

Троє госпіталізованих потрапили до медустанови, у тому числі, до відділень анестезіології та інтенсивної терапії.

За попередніми даними, причиною отруєння могли стати перевищення допустимого часу безперервного перебування в приміщеннях, де застосовуються речовини для дезінфекції.

Джерело: Центр громадського здоров’я