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На Хмельниччині потрапили до лікарні з отруєнням 16 дітей: що сталося

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Отруєння, отравление, боль, біль

На Хмельниччині понад десять дітей, які відвідали аквапарк, потрапили до лікарні з отруєнням.

За даними Центру громадського здоров’я, всього у цьому закладі відпочивали близько 50 мешканців селища Турбів.

Серед них було 34 дитини віком до семи років. У шістнадцяти неповнолітніх було виявлено симптоми гострого отруєння.

Їх госпіталізували з задишкою, кашлем та сльозотечею. Загалом із симптомами отруєння госпіталізовано 16 дітей. Після лікування 13 малюків було виписано з лікарні.

Троє госпіталізованих потрапили до медустанови, у тому числі, до відділень анестезіології та інтенсивної терапії.

За попередніми даними, причиною отруєння могли стати перевищення допустимого часу безперервного перебування в приміщеннях, де застосовуються речовини для дезінфекції.

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Джерело: Центр громадського здоров’я

Фото: Pexels

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