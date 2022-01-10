Патріарх УГКЦ про візит понтифіка: Папа привезе підтримку світового християнства

Коли Папа Римський Франциск приїде в Україну, він привезе з собою увагу, підтримку та молитву світового християнства. Про це заявив глава Української греко-католицької церкви, коментуючи майбутній візит понтифіка.

За його словами, приїзд Папи до будь-якої країни – це величезна духовна подія.

– Папа приїжджає як паломник, паломник миру. Увесь світ звертає увагу на той народ, на ту країну, куди Папа приїжджає. Тобто Папа привозить із собою увагу, підтримку, молитву світового християнства, – пояснив патріарх УГКЦ.

Святослав Шевчук наголосив, “коли Святійший Отець звертає увагу на Україну, всі починають цікавитися, що ж то народ, чим він живе, чому Папа про нього говорить”.

– А коли приїде, то він з собою привезе увагу, підтримку, молитву світового християнства. І тому ми хочемо, щоби такий візит відбувся, – додав він.

Востаннє глава Ватикану, тодішній Папа Римський Іван Павло II відвідав Україну ще у 2001 році.

Візит понтифіка відбувся на запрошення українського уряду та католицьких ієрархів.

Іван Павло II відвідав Київ та Львів та відслужив чотири служби, які відвідали 1,6 млн осіб.