Попит є: як в Україні одержують бустерну дозу вакцини

В Україні 10 січня вже четвертий день поспіль проводять бустерну вакцинацію.

Пункти вакцинації напівпусті, оскільки ажіотажу не спостерігається, але є й охочі отримати вакцину.

У торговому центрі Gulliver, де також розташований один із пунктів вакцинації, у вихідні було достатньо осіб, які бажали пройти процедуру.

У суботу там зробили щеплення щонайменше 70 осіб. На процедуру прийшла і молодь, яка має намір вирушити у подорож за кордон.

Люди похилого віку прийшли на щеплення, щоб не захворіти на коронавірус.

Нагадаємо, вакцинуватися від Covid-19 бустерною дозою дозволено в Україні кожному дорослому громадянину, медпрацівникам, працівникам будинків інтернатного типу, а також людям віком 60+. Усі вони належать до групи ризику.

Читайте Банки почали видавати пластикові картки з виплатами за вакцинацію

У сертифікаті буде вказано ту вакцину, яку застосовують при введенні бустерної дози, проте це питання ще обговорюється.

Особливо актуальною є повторна вакцинація в контексті захисту від нового штаму Омікрон.