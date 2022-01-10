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Факти / Україна / Суспільство

Попит є: як в Україні одержують бустерну дозу вакцини

Ольга Чайко Журналістка Факти ICTV Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Вакцінація у Gulliver

В Україні 10 січня вже четвертий день поспіль проводять бустерну вакцинацію.

Пункти вакцинації напівпусті, оскільки ажіотажу не спостерігається, але є й охочі отримати вакцину.

У торговому центрі Gulliver, де також розташований один із пунктів вакцинації, у вихідні було достатньо осіб, які бажали пройти процедуру.

У суботу там зробили щеплення щонайменше 70 осіб. На процедуру прийшла і молодь, яка має намір вирушити у подорож за кордон.

Люди похилого віку прийшли на щеплення, щоб не захворіти на коронавірус.

Нагадаємо, вакцинуватися від Covid-19 бустерною дозою дозволено в Україні кожному дорослому громадянину, медпрацівникам, працівникам будинків інтернатного типу, а також людям віком 60+. Усі вони належать до групи ризику.

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У сертифікаті буде вказано ту вакцину, яку застосовують при введенні бустерної дози, проте це питання ще обговорюється.

Особливо актуальною є повторна вакцинація в контексті захисту від нового штаму Омікрон.

Попит є: як в Україні одержують бустерну дозу вакцини / 3 фотографии

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